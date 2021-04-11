حمدان بن محمد: بدعم قيادتنا يواصل الشباب الإماراتي تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، «أنه بدعم قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.. يواصل الشباب الإماراتي تحقيق الإنجازات ورفع مستوى الطموحات». وأضاف سموه، «عزم شبابنا وقوة إرادتهم مثال يحتذى على مستوى العالم.. نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ورائد الفضاء محمد الملا.. سيمثلان دولتنا وشبابنا في برنامج ناسا لرواد الفضاء». وشكر سموه فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على العمل الدؤوب والإصرار على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.. وتمنى التوفيق لمحمد ونورا في رحلتهما الحافلة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «بدعم قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.. يواصل الشباب الإماراتي تحقيق الإنجازات ورفع مستوى الطموحات.. رائدا فضاء إماراتيين جديدين ينضمان اليوم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.. عزم شبابنا وقوة إرادتهم مثال يحتذى على مستوى العالم...نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ورائد الفضاء محمد الملا.. سيمثلان دولتنا وشبابنا في برنامج ناسا لرواد الفضاء.. كل الشكر لفريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على العمل الدؤوب والإصرار على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.. وكل التوفيق لمحمد ونورا في رحلتهما الحافلة».

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