المنصوري والنيادي: أمامنا الكثير وسنتشارك النجاحات
قدم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تهنئتهما للرائدين نورا المطروشي ومحمد الملا، وقالا: أمامنا الكثير وسنتشارك النجاحات. وقال المنصوري عبر «تويتر»: «أمامنا الكثير من الاستعدادات والمهمات التي سنخوضها معاً، ولدينا الكثير من الخبرات التي سنتبادلها».
وتمنى النيادي لرائدي الفضاء النجاح وقال: «التقينا خلال مرحلة المقابلات النهائية التي مهدت لاختيار الدفعة الثانية، وبعد فترة قصيرة سنعمل معاً عن قرب، وسنتشارك الأهداف وكذلك النجاحات».