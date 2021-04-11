المنصوري والنيادي: أمامنا الكثير وسنتشارك النجاحات

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

قدم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تهنئتهما للرائدين نورا المطروشي ومحمد الملا، وقالا: أمامنا الكثير وسنتشارك النجاحات. وقال المنصوري عبر «تويتر»: «أمامنا الكثير من الاستعدادات والمهمات التي سنخوضها معاً، ولدينا الكثير من الخبرات التي سنتبادلها».

وتمنى النيادي لرائدي الفضاء النجاح وقال: «التقينا خلال مرحلة المقابلات النهائية التي مهدت لاختيار الدفعة الثانية، وبعد فترة قصيرة سنعمل معاً عن قرب، وسنتشارك الأهداف وكذلك النجاحات».

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