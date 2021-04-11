عبد الله المري: فخورون باختيار أحد كوادر شرطة دبي لرفع راية الوطن

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اختيار اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين، أحدهما من كوادر شرطة دبي، والآخر أول رائدة فضاء عربية «نورا المطروشي»، إنما يعكس مدى إصرار وعزم دولة الإمارات على ريادة القطاع الفضائي في المستقبل والمساهمة في الجهود العالمية لخلق حياة أفضل للبشرية.

وقال معاليه: «تمتلك دولة الإمارات كل السبل الممكنات للقيام بدور أكبر في مسيرة الحضارة البشرية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي لا ترضى بغير المركز الأول، وإرادة شعبها الذي يطمح نحو تحقيق الريادة في كل المجالات. إن اختيار رائدي الفضاء الجدد يمثل إضافة نوعية لبرنامج الفضاء الإماراتي».

وأضاف : «فخورون باختيار محمد الملا أحد كوادر شرطة دبي لرفع راية الوطن، وليكون واحداً من الرموز الوطنية في مجال الفضاء الواعد».

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