«إسعاف دبي» تتسلم سيارة مجهزة من مستشفى سليمان الحبيب

المصدر: دبي - البيان

تسلم خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارة رياضية متطورة، مجهزة، من مستشفى د. سليمان الحبيب، لتضاف إلى أسطول سيارات المؤسسة التخصصية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مجموعة مستشفى د. سليمان الحبيب برئاسة ناصر محمد الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بهدف الاطلاع على أفضل الخدمات الإسعافية وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وكللت هذه الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم مبادرات المؤسسة في إسعاد الموظفين، وقع الاتفاقية كل من عيسى الغفاري مدير إدارة الدعم المؤسسي، في المؤسسة، والدكتور طه إبراهيم المدير العام لمستشفى سليمان الحبيب بدبي.

واطلع الوفد على فيديو حول إنجازات المؤسسة وخدماتها، وقام بجولة تعريفية للإطلاع على أحدث الآليات والتقنيات التي تنفرد بها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عالمياً.

وأكد بن دراي أن التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الصحة، مشيراً إلى إن دعم مستشفى د. سليمان الحبيب بمركبة حديثة متطورة بمثابة مبادرة متميزة ومقدرة لدعم خط الدفاع الأول.

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