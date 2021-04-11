السفير الأردني: احتفاء الإمارات بمئوية المملكة يعمّق العلاقات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، أبوظبي - وام

أكد جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة أن مشاركة الدولة في احتفالات المملكة بمئويتها تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين.

وبين أن العلاقات الإماراتية الأردنية شكلت عبر عقود ضمانة قوية للأمن القومي العربي والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك نظراً لتطابق وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك عربياً وإقليمياً ودولياً.

وقال بمناسبة مئوية المملكة والاحتفاء باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات: «بداية أرفع من هذه الأرض الطيبة التهاني والتبريكات إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وإلى الشعب الأردني الوفي بمناسبة انطلاق احتفالات المملكة بالمئوية كما أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو حكام دولة الإمارات وشعبها الشقيق بمناسبة احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد.

مسيرة

وتابع «نستذكر المسيرة الخالدة للمغفور لهما الملك الحسين بن طلال والشيخ زايد بن سلطـان آل نهيان، طيب الله ثراهما، وما جمعهما من روابط أخويه عميقة عززت وشائج الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسار على نهجهما وخطاهما الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حتى باتت العلاقات الأردنية الإماراتية نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء».

وأكد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تجاوزت الأطر التقليدية بفضل التنسيق والتعاون المستمر على أعلى المستويات والعمل الدؤوب لحفظ الأمن والاستقرار .

وحول النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين قال: «إن المملكة ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية عميقة تترجمها الأرقام على أرض الواقع حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة حوالي 17 مليار دولار وقيمة التبادل التجاري 818 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي.

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