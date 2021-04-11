سفير الإمارات في عمّان: الأردن إلى المئوية الثانية بثقة أكبر

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

ثمّن أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية العلاقات التاريخية المتجذرة في المجالات كافة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، وسار على نهجهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى مستويات متميزة من التعاون في المجالات كافة.

انسجام وتوافق

وأضاف البلوشي في تصريحات للبيان: إن ما يجمع البلدين من علاقات متميزة يأتي بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، فهناك تعاون وتنسيق وثيقين بين البلدين وعلى المستويات كافة، وانسجام وتوافق في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين في القضايا العربية والإقليمية والدولية كافة، والمشاورات بين قيادتي ومسؤولي البلدين مستمرة والتنسيق كامل. كما ترتبط الدولتان باتفاقيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصحية والرياضية والنقل الجوي والبري، إضافة إلى المجال العسكري والشرطي.

ووجه سفير الدولة لدى الأردن رسالة بمناسبة مئوية المملكة قائلاً: نشعر في دولة الإمارات بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن من تطور رغم كل التحديات التي تواجه الإقليم والعالم برمته، وهو إن دل على شيء، فإنما يدل على العزيمة والإرادة الصلبة التي تحملها المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً منذ تأسيسها، لتنطلق إلى المئوية الثانية بثقة أكبر في تخطي كل الصعاب والتحديات التي تواجهها. وما من شك، فإن احتفال المملكة بمرور 100 عام على التأسيس، هو احتفال إماراتي أيضاً، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

أضاف البلوشي: ولقد حققت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها إنجازات عظيمة وحضوراً قوياً ومكانة بارزة يشهد لها العالم، وهي اليوم دولة محورية وسند حقيقي للأمة. ولا يسعنا إلا أن نبارك لأنفسنا ولأشقائنا في المملكة الاحتفال بالمئوية، متمنين المزيد من التقدم والنجاح والازدهار. ونقول للأشقاء الأردنيين إننا في دولة الإمارات، نرى أن علاقاتنا مبنية على أسس ثابتة وراسخة، أرضيتها التعاون الأخوي المخلص، وسماؤها وحدة الحال والمصير المشترك، وأن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات.

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