شراكة بين قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام ومجموعة سليمان الحبيب الطبية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

عقد قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام مع مجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية في دبي اتفاقية تعاون يتم بموجبها تقديم خدمات طبية متميزة للعاملين في القطاع وأسرهم من خلال خدمات واسعة توفرها فروع المجموعة الطبية، والتي تتميز بقدرات وإمكانات متميزة وكبيرة في القطاع الطبي في الإمارة.

وقع الاتفاقية أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، والدكتور طه الهازرمدي مدير عام مجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية في دبي، بحضور خديجة اليوسف مدير إدارة التسويق في قطاع النشر، ومحمد مؤنس حميد مدير إدارة الإيرادات وعلاقات الدافعين، ودكتور جورج ديفيس رئيس قسم التسويق بالمجموعة.

خدمات جيدة

وأوضح الحمادي أن الاتفاقية تأتي حرصاً من المؤسسة على توفير أفضل الخدمات للعاملين في قطاع النشر ولأسرهم وفي مقدمتها الخدمات الطبية، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادتهم ولياقتهم الصحية، معبراً في الوقت ذاته عن شكره للمسؤولين في مجموعة سليمان الحبيب الطبية، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم أفضل الإمكانات والخدمات الطبية للعاملين في القطاع.

وأضاف إنه تربطنا علاقات جيدة مع مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وإن هذه الاتفاقية سيتم تطويرها باستمرار مستقبلاً، بحيث يمكننا الاستفادة مما هو متاح من إمكاناتهم الضخمة والكبيرة في القطاع الطبي، مبيناً أنه سيتم التركيز مستقبلاً على إعطاء قيمة عملية للاتفاقية والاستفادة من خبرات المجموعة، سواء أكان على مستوى التخصصات الطبية، أم التوعية الصحية من خلال محاضرات ودورات تستهدف الارتقاء بالثقافة الصحية لديهم، بما يعود إيجاباً على صحتهم وأدائهم المهني.

عدد كبير

من جهته عبر الدكتور طه الهازرمدي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي سيستفيد منها عدد كبير من موظفي قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وأنهم سيسعون من خلال خدماتهم الطبية، إلى تقديم تجربة طبية متميزة وتنافسية وسهلة، يتم تعزيزها من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة في القطاع الطبي، فضلاً عن إشاعة الثقافة الصحية للمستفيدين تساعدهم في تجنب ضغوطات العمل اليومية، ومن ثم التمتع بصحة جيدة تعزز إنتاجيتهم، فيما سيتم ذلك من خلال تقديم المحاضرات التثقيفية والتوعية لهم، وصولاً إلى تقديم تجربة متميزة مخصصة لموظفي القطاع حصرياً.

وتتضمن اتفاقية الشراكة خصم 30% على الخدمات الطبية في العيادات الخارجية، فضلاً عن خصم 10% على الخدمات الطبية في العيادات الداخلية، فيما تشمل أيضاً باقة تكميم المعدة بقيمة 22500 درهم، وزيارة طبيب الأسرة وطبيب الباطني بشكل دوري لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى تنسيق ورش عمل «دورات وتوعية صحية» لموظفي قطاع النشر، وتقديم خدمات كبار الشخصيات من الباب للباب فيما يتعلق بالمرضى المحولين، ووجود جهة اتصال واحدة لتحديد المواعيد والحجوزات، وتقديم خصم خاص على تسجيل المرضى الداخليين، وترقية غرفة كبار الشخصيات وفقاً لتوافرها.

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