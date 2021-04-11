«صحة» بأبوظبي تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية في رمضان

المصدر: (أبوظبي- وام)

يطل علينا شهر رمضان المبارك، وللسنة الثانية على التوالي، والعالم كله يعيش في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء (كورونا) «كوفيد 19»، وفرض عدد من الإجراءات والتدابير، التي يستوجب اتباعها لحماية الناس من هذا الوباء.

ومن أجل الوصول إلى مجتمع متعافٍ وآمن من خطر انتقال وانتشار عدوى فيروس «كوفيد 19» أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية خلال رمضان حفاظاً على سلامة المجتمع. كما أكدت أهمية أخذ اللقاح من قبل الجميع باعتباره أفضل طريق للحد من انتشار (كورونا) وشددت على أهمية التعاون واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون فيها وأهمها التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات والأماكن الترفيهية والمغلقة في جميع الأوقات والتوجه لإجراء الفحص في حال ظهور أعراض .

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