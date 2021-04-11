«كهرباء دبي»: الفوز بـ«راية حمدان» ترجمة للالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز والنجاحات، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، عن مبادرة «الحياة الذكية»، التي تتيح للمتعاملين مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي من دون الرجوع إلى الهيئة.

اعتزاز

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن سعادته واعتزازه بهذا الفوز، الذي يترجم التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه، ولا ترضى سوى بالمركز الأول في جميع المجالات.

وأضاف معالي الطاير: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الجديد، الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، لتطبيق منهجية العمل الريادية في حكومة دبي، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء برحلة المتعاملين وتوفير خدمات مستقبلية ذات قيمة مضافة، تثري تجربتهم وتحقق سعادتهم وتتخطى توقعاتهم.

ويشكّل فوزنا اليوم براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020 نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار نعمل خلاله على ابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة، انسجاماً مع «المبادئ الثمانية للحكم والحكومة»، و«وثيقة الخمسين» التي تهدف إلى توفير الرخاء والازدهار لمواطني دبي، وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071».

شكر

وأردف معاليه: «أتقدم بالشكر إلى القائمين على مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لجهودهم الحثيثة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر للمبادرات الحكومية لتقديم خدمات محسّنة ومبتكرة. ونعاهد القيادة الرشيدة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الموثوقية والكفاءة والتوافرية، ورفع جاهزية خدماتنا بشكل متواصل وضمان استمرارية الأعمال وتحويل التحديات إلى فرص

حزمة

أوضح المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس للابتكار والمستقبل – قائد فريق الابتكار بأن مبادرة «الحياة الذكية» تشمل حزمة من البرامج التوعوية والتحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك. وتعمل المبادرة على رفع مستوى وعي المتعاملين حول مفاهيم الفوترة والاستهلاك، وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى رفع الاستهلاك. كما توفر المبادرة لوحات رقمية لمراقبة الاستهلاك عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني.

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