هزاع بن زايد: الوفاء صفة نبيلة يتوارثها أهل الإمارات جيلاً بعد جيل

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفائزين بجائزة أبوظبي يرسخ قيمة الوفاء الصفة النبيلة التي يتوارثها أهل الإمارات جيلاً بعد جيل.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «الوفاء صفة نبيلة يتوارثها أهل الإمارات جيلاً بعد جيل، وتكريم الشيخ محمد بن زايد لمجموعة من الشخصيات ذات الإسهامات في خدمة المجتمع، ضمن «جائزة أبوظبي»، هو تجسيد لهذه التقاليد الأصيلة وحرص على استمرارها.. فمبارك للمكرمين وخالص الشكر والتقدير لهم على ما قدموه من جليل الأعمال».

احتفاء

وأضيئت معالم مدينة أبوظبي والعين باللون الأصفر احتفاءً بمكرمي النسخة العاشرة من جائزة أبوظبي ومن بين هذه المباني: جسر الشيخ زايد، وقصر الإمارات، و«أدنيك»، ومربعة سوق أبوظبي العالمي، وبلدية أبوظبي، وبلدية العين، وفندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، وجامعة خليفة واستاد هزاع بن زايد.

ويتم تنظيم جائزة أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي مبادرة حكومية تكرّم الذين أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع وقدموا أعمالاً وخدمات جليلة للإمارة.

وكرّمت الدورة العاشرة لجائزة أبوظبي 12 شخصية مميزة كانت لها إسهامات خيّرة .

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