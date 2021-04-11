«مجلس شرطة دبي الاستشاري» يبحث مبادرات لتعزيز الأمن وإسعاد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع عن بُعد، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء المتقاعد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، واللواء المتقاعد شرف الدين محمد حسين، واللواء المتقاعد محمد عبدالله صدقي، واللواء المتقاعد جمعة عبيد الصايغ، واللواء المتقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للمجلس، وغاية سلطان المهيري، مدير منطقة دبي التعليمية، وعبدالحميد أحمد، ممثل قطاع الإعلام، وحسين عبدالله الشعفار ممثل قطاع التأمين، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وباقي أعضاء المجلس.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالحضور في الاجتماع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي والمجتمع من خلال العديد من المبادرات المُشتركة التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، معبراً عن أمله أن يكون للمجلس أثر بالغ في مختلف القطاعات وأن يحقق أهدافه المنشودة. واستعرض الحضور قرارات الاجتماعات السابقة وما تم تنفيذه منها، وناقشوا عدداً من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي الخطة التسويقية لزيارة مرتب وزارة الداخلية لمعرض إكسبو 2020 من قبل الضباط وصف الضباط والأفراد وعائلاتهم، وذلك في ضوء الاتفاقية التي تمت بين المعنيين في معرض إكسبو ووزارة الداخلية لتنفيذ مليون زيارة من قبل مرتب الوزارة للمعرض.

كما قدم اللواء العبيدلي نبذة حول كيفية تنفيذ الزيارات إلى معرض إكسبو 2020 بالتعاون مع قيادات الشرطة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى إشراك شركاء القيادات الشرطية من القطاعين العام والخاص في تلك الزيارات، والمميزات التي سيقدمها مكتب إكسبو لهم.

حملة مرورية

ومن جانبه، استعرض العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نتائج حملة المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج التي تُنفذها الإدارة العامة للمرور مع مركز شرطة بر دبي من 11 فبراير الماضي وإلى الآن في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي. وأوضح العميد سيف المزروعي أن الهدف من الحملة هو ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الأملاك وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، وخاصة المُتعلقة بتركيب الإضافات لمحركات المركبات، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة.

أعراس جماعية

استعرضت عفراء الحاي مبارك، مديرة مركز النهدة للاستشارات والتدريب في جمعية النهضة النسائية، تقرير مبادرة دعم وتيسير الزواج على المواطنين، إذ تم الانتهاء من العرس الجماعي الخامس عشر، والمتمثل بإقامة 10 أعراس بمنازل المشاركين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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