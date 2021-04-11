أول قائد لفريق مسرح الجريمة من العنصر النسائي بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تواصل شرطة دبي تميزها في مجال تأهيل العنصر النسائي، لتعلن عن أول قائد لفريق مسرح الجريمة، وهي الملازم خديجة البلوشي، التي تعمل كضابط مناوب في نظام الورديات وقائدة لفريق مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لتشكل بذلك إضافة لنجاحات العنصر النسائي في شرطة دبي، من خلال قيادتها للفريق وانتقالها إلى بلاغات الجرائم بمختلف أنواعها.

وتتمثل مهام قائد فريق مسرح الجريمة، بالتأكد من جاهزية الفئة وكذلك فريق مسرح الجريمة بشكل يومي، وقيادة الفريق بعد تلقي البلاغ من إدارة مركز القيادة والسيطرة، أو من الضباط المناوبين العامين في مراكز الشرطة، وتوزيع المهام عليهم بعد استلام مسرح الجريمة من ضابط مناوب عام مركز الشرطة ذات الاختصاص، ومن ثم يبدأ الفريق بمعاينة مسرح الجريمة، وطلب الخبراء التخصصيين، وجمع الآثار والاستدلالات، ونقل الآثار للمختبرات وإعداد تقرير عن الجريمة.

وقال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بتمكين العنصر النسائي، وتزخر بعدد كبير من النماذج والكفاءات التي استطاعت أن تثبت قدرتها على التميز والملازم خديجة البلوشي إحدى هذه النماذج المشرفة.

فخر

من جانبه، قال العقيد مكي سلمان أحمد، مدير إدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الإدارة تفخر اليوم بوجود عنصر نسائي يقود فريق مسرح الجريمة في إحدى الفئات المناوبة.

بدورها قالت الملازم خديجة البلوشي، قائدة فريق مسرح الجريمة وخريجة الدفعة الأولى من مرشحات أكاديمية شرطة دبي: لقد اخترت هذا المجال بسبب أمور عديدة أولها شغفي ورغبتي في خوض التحديات القوية والجديدة بالنسبة للعنصر النسائي، ومن خلال دراستي كضابط مرشح في أكاديمية شرطة دبي لأربع سنوات، كان المحاضرون يستعرضون العديد من القضايا التي نجحت شرطة دبي في الوصول إلى نتائجها، وهو ما حفزني بشكل كبير لخدمة مجتمعي من خلال هذا الجانب.

وتابعت: تعمقت وبحثت كثيراً في مجال علم الجريمة، وشعرت بأن انخراطي في هذا العمل يجعلني جزءاً من منظومة أفخر بالعمل فيها لتعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع والكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيها.

دورات

التحقت خديحة البلوشي بالعديد من الدورات التأسيسية والتخصصية والمتقدمة، منها دورة تحليل أنماط بقع الدم في مسرح الجريمة، ودورة كيفية المحافظة على مسرح الجريمة، ودورة كيفية التعامل مع الأحراز، ودورة آلية رفع وتحريز العينات البيولوجية من مسرح الجريمة، ودورة الاستجابة الأولى للبلاغات الطارئة، والتصوير الضوئي الجنائي، والرسم التخطيطي، كما أنها تقوم بتدريب طلبة الجامعات الذين يلتحقون بالتدريب العملي في الإدارة، وهي عضو في فريق تطوير منظومة العمل في مسرح الجريمة.

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