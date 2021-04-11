الشعفار يشهد تخريج 4 دورات في نادي ضباط شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، في نادي ضباط شرطة دبي، حفل تخريج 4 دورات تخصصية في مجال مقاومة الإرهاب؛ وهي: دورة الأسلحة والتكتيكات الخاصة «سوات 1.2 رقم 7»، ودورة الاستجابة المسلحة الآلية «1.1 رقم 17» ودورة مدرب عام فرق الاستجابة رقم «1» ودورة مدرب عام فرق الاستجابة رقم «2» التي يشرف عليها معهد الشرطة الخاصة الوطني التابع لإدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71 والتي استمرت مدة 3 شهور، وشارك فيها عدد من من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة.

واشتملت الدورة على مواضيع نظرية وعملية عدة لتدريب المنتسبين ورفع كفاءتهم المعرفية والميدانية وتزويدهم المعارف والعلوم الشرطية؛ إذ تلقوا تدريبات في اللياقة البدنية والرماية التكتيكية ومهارات الرماية المتقدمة باستخدام أجهزة الرؤية الليلية وعدداً من التدريبات على سيناريوهات أمنية وتدريبات لتعزيز الاستعداد والجهوزية وتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل لخدمة الوطن.

وفي الختام قام الفريق الشعفار بتوزيع الجوائز والشهادات على أوائل الخريجين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز