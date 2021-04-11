شرطة أبوظبي: الحماية من الابتزاز مسؤولية الأسرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بثت شرطة أبوظبي فيديو دعت فيه الأسر إلى ضرورة تأمين الحماية للأبناء وتحذيرهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني وعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غرباء وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة توعية الأبناء بخطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتعريفهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

وأشارت إلى خطورة الوثوق بأشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية، حيث قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني.

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