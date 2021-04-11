«قضاء أبوظبي» تطلق حملة توعوية

تطلق دائرة القضاء في أبوظبي حملتها التوعوية الرمضانية عبر إنتاج وبث خمسة أفلام توعوية تلفزيونية قصيرة، تتناول العديد من الموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع، والمستوحاة من واقع الدعاوى المعروضة أمام المحاكم، والملاحظات والرصد لتكرار بعض الجرائم، وذلك بهدف رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتحقيق الدور الوقائي بما يسهم في الحد من الجريمة وحماية الأشخاص من الوقوع كضحايا لمرتكبي الجرائم ولاسيما باستخدام الأساليب التقنية الحديثة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن استمرارية إطلاق الحملات التوعوية لدائرة القضاء في شهر رمضان من كل عام، يأتي من منطلق الاهتمام بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز