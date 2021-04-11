تعافي تجارة دبي يؤسس لانتعاش أقوى في 2021

المصدر: دبي - البيان

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية: «تمكن قطاع التجارة الخارجية من اجتياز العقبات الكبرى التي واجهت حركة التجارة العالمية في 2020 بنجاح كبير، فمنذ أن بدأ العالم بالتكيف مع جائحة (كوفيد19) عبر تطبيق إجراءات الفتح التدريجي لإعادة الحركة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي تسارعت قوة الدفع في انتعاش تجارة دبي الخارجية خلال النصف الثاني من العام 2020، فقفزت قيمة تجارة دبي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 34٪ مقارنة بالربع الثاني منهُ، ومقارنة بالربع الثالث حققت قيمة التجارة الخارجية في الربع الرابع نمواً بنسبة 7% لتصل قيمتها في الربع الرابع وحدهُ إلى 326 مليار درهم وهي أعلى قيمة ربع سنوية بلغتها طوال العام 2020».

كمية البضائع

وأوضح أنه تم تسجيل زيادة في كمية البضائع بالتجارة الخارجية في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2019 لتصل كمية البضائع في تجارة دبي خلال 2020 إلى نحو 100 مليون طن، ما يظهر مدى التعافي السريع الذي حققه القطاع ليؤسس لانتعاش أقوى في تجارة دبي خلال 2021، مستفيداً من الآفاق المستقبلية الواعدة بعد استئناف التجارة مع قطر والانطلاق في التجارة مع إسرائيل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لاستضافة دبي معرض إكسبو العالمي وإطلاقها لخطتها الحضرية 2040 التي تفتح آفاقاً واعدة جديدة لتطور الإمارة وتقدمها الاقتصادي.

منظومة عمل

وأضاف سلطان بن سليّم: «تولي دبي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة بعد تشكيل غرفة تجارة دبي العالمية من ضمن 3 غرف تجارة للإمارة تم تشكيلها لإعادة هيكلة غرفة تجارة دبي وتغيير منظومة العمل فيها لتكون الذراع الاقتصادية الأهم لدبي في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا في غرفة تجارة دبي العالمية الاستجابة لكافة المتطلبات المستجدة لدى كافة الشركات والمستثمرين لتمكينهم من تعزيز تجارة دبي العالمية ودفعها للتطور الدائم والنمو المستمر لنتقدم بثبات نحو تحقيق الغايات والأهداف التي حددتها القيادة الحكيمة لتطور اقتصادنا الوطني في الخمسين سنة المقبلة».

وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن كافة الجهات والمؤسسات الحكومية التي تعمل على تعزيز نمو تجارة دبي الخارجية تعمل بتعاون تام للوصول إلى أفضل النتائج وتقوم جمارك دبي بدورها الحيوي في تيسير حركة التجارة وتسهيل السياحة والسفر وحماية المجتمع، حيث أطلقت استراتيجيتها 2021-2026 التي تحدد 9 أهداف رئيسية و4 غايات أساسية لتطوير العمل الجمركي خلال هذه الفترة، وقد حققت الدائرة إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية من أبرزها الوصول للريادة العالمية في مجال الرشاقة المؤسسية بين مختلف المؤسسات الحكومية في أنحاء العالم.

منظمة رشيقة

وأصبحت جمارك دبي أول مؤسسة حكومية على المستوى العالمي تحصل على شهادة «منظمة رشيقة معتمدة» من قبل معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة المتخصص بتقييم المؤسسات، وعلى صعيد تطوير التعاون والتنسيق مع الجهات الممولة للصادرات وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتعزيز صادرات إمارة دبي عبر تمكين المصدّرين من الحصول على الحلول التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات من أجل حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، فيما تعمل الدائرة لتنظيم المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية والذي تستضيفه دبي شهر مايو المقبل لمناقشة أفضل الفرص التجارية ومناقشة آليات نمو التجارة.

تجارة مباشرة

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في العام 2020 إلى التجارة المباشرة بقيمة 711 مليار درهم وتجارة المناطق الحرة بقيمة 464 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 7 مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً نحو 559 مليار درهم وقيمة التجارة المنقولة بحراً نحو 421 مليار درهم وقيمة التجارة المنقولة براً نحو 203 مليارات درهم.

وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها في العام 2020 نحو 142 مليار درهم تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها نحو 89 مليار درهم ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت قيمة التجارة معها نحو 61 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً، حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة 54 مليار درهم ثم العراق في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة معه نحو 41 مليار درهم.

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