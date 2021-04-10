محمد الملا: حلمي أصبح مسؤولية أحملها بفضل ثقة قيادة الإمارات الغالية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد رائد الفضاء الإماراتي محمد الملا، خلال تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ما كان حلماً يعمل على تحقيقه صار اليوم مسؤولية يحملها.

ووجه الملا الشكر إلى قيادة الإمارات الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الفرصة الكبيرة وثقتهم الغالية.

وأعرب عن شكره لفريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، مشيراً إلى أنه فخور بالانضمام إليهم، فيما أبدى استعداده للمهمات المقبلة.

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