«عونك يا وطن» يطلق حملة «جود» لتوزيع سلال رمضان

المصدر: العين - البيان

أطلق فريق عونك مبادرة «جود» بمناسبة شهر رمضان المبارك لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتهدف الحملة إلى توزيع سلال غذائية متكاملة، ويعمل فريق عونك يا وطن التطوعي بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة وذلك عملاً بالتوجيهات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بخصوص التنسيق مع الجهات المعنية في توزيع المعونات والمساعدات وسط انتشار فيروس كوفيد-19، ولتجنيب الأسر المستحقة الحاجة لمغادرة منازلهم

وانطلقت الحملة في أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 08-09-10 من شهر أبريل الحالي وتضم مختلف مناطق مدينة العين بمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة علماً أن أعضاء الفريق المشاركين في المبادرة يخضعون للفحوص الصحية الدورية، ويتخذون أعلى درجات الوقاية والتعقيم قبل انطلاق جولاتهم اليومية وبعد انتهائها لضمان توزيع السلال الغذائية وفق أعلى مستويات الوقاية الصحية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: مثل هذه المبادرات تدعم الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس، وتجسد قيم التكافل والتراحم بين قطاعات المجتمع، وتتيح الفرصة للمتطوعين للمشاركة في خدمة مجتمعهم في هذا الشهر الفضيل، مشدداً على أنها تعتبر من المبادرات الوطنية والمجتمعية الرائدة على الساحة المحلية التي اعتاد الفريق على تقديمها سنوياً إيماناً بضرورة تعزيز ثقافة العطاء في المجتمع والمساهمة في غرس هذه القيم الإيجابية في جيل الشباب

وتابع بن حم: الروح الإيجابية التي يبثها أعضاء فريق عونك يا وطن تبعث بالتفاؤل وتبشر بجيل شاب قادم قادر على إكمال مسيرة الآباء والأجداد مسيرة العطاء والخير الذي نشأنا عليها، وخلال جائحة كورونا نكمل مشوار مساعدة للمحتاجين ولقد أوصينا بتوفير كافة الوسائل الضرورية لضمان صحة وسلامة المتطوعين والأسر المتعففة أثناء عملية التوزيع لنبرهن بأن عمل الخير لا يعترف بأي معوقات بل يجد الحلول الملائمة لمد يد العون لكل من يحتاجها

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود المجتمعية البارزة التي يقدمها فريق عونك يا وطن التطوعي على مدار العام حيث لا يدخر الفريق جهداً في تقديم وطرح المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية بل يسعى دائماً إلى التواجد في ساحات العمل الخيري والإنساني وتظهر هذه الجهود جلياً في عديد المبادرات والفعاليات التي يشرف عليها الفريق بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية العاملة في المجال الإنساني.

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