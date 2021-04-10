محمد بن راشد يبارك للعاهل الأردني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للعاهل الأردني وشعب الأردن الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة، متمنياً دوام الأخوة بين الشعبين الإماراتي والأردني.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "في مئوية الأردن الشقيق، نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبد الله هذه المئوية".

وأضاف: "للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة"، مؤكداً أنه "ما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه".

وتابع سموه: "حفظ الله الأردن، وأدام عليها عزها، وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا".

#محمد_بن_راشد: في مئوية الأردن الشقيق نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا@HHShkMohd pic.twitter.com/aEAR9Rp7EP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2021

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