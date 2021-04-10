محمد بن زايد يبارك للعاهل الأردني بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعاهل الأردني وشعب الأردن الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة، متمنياً للأردن دوام الاستقرار والتنمية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أبارك لأخي الملك عبد الله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف سموه: "أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية، وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام والأردن بخير".

#محمد_بن_زايد: أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار..وكل عام والأردن بخير pic.twitter.com/YKd3D4RmFC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2021

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