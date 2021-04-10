توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً شرقاً تكون ركامية بعد الظهر مع سقوط أمطار، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ..ويحدث المد الأول عند 12:54والمد الثاني عند 01:31 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 07:30 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:45 والمد الثاني عند الساعة 21:39 والجزر الاول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:09 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 20 80 25

دبــي 38 18 70 30

الشارقة 38 17 80 25

عجمان 37 18 85 35

أم القيوين 37 18 85 25

رأس الخيمة 37 17 80 30

الفجيرة 30 23 75 25

العين 38 22 60 10

ليوا 39 18 85 10

الرويس 36 16 80 20

السلع 37 17 80 25

دلما 31 21 80 40

طنب الكبرى 31 22 75 35

طنب الصغرى 31 22 75 35

أبو موسى 31 22 75 35 .

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