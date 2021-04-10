بلدية أبوظبي تزين الشوارع احتفاءً بشهر رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، تزيين الشوارع ومناطق متعددة للمدن الخارجية، وذلك بنحو 3500 تشكيل ومجسم ضوئي مستوحى من "النجوم، والأهلة، وفوانيس رمضان، والمسبحة، والنخيل"، بهدف اضفاء طقوس خاصة على الشوارع طوال الشهر الفضيل، وقد تم تركيب والانتهاء من الزينة في مناطق أبرزها "كورنيش أبوظبي، والطرق الرئيسية مثل شوارع الخليج العربي، الشيخ زايد، الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الملك عبدالله.

وتواكب بلدية مدينة أبوظبي، كافة المناسبات الوطنية والدينية على مدار العام، لاسيما شهر رمضان الفضيل، حيث عملت على تزيين الشوارع والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية بمئات المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة، كما تم تركيب الزينة في عدداً من المدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي، "بني ياس، محمد بن زايد، الشهامة، الرحبة، المفرق، الشامخة، الرياض، شخبوط، السمحة، وعدد من الدوارات والجسور والمواقع الأخرى"

وتنتشر على جانبي الطرق والجزر الوسطية والدوارات والجسور الكثير من مجسمات العبارات المضيئة التي تحاكي الشهر الفضيل والعادات الإماراتية المتعلقة به، من بينها عبارات: "مبارك عليكم الشهر"، "رمضان كريم"، "شهر الرحمة"، "شهر الخير"، "شهر المغفرة" وغيرها، بالإضافة إلى مئات التشكيلات الهندسية المضيئة المستوحاة من زخارف العمارة الإسلامية الأنيقة.

وجاءت ألوان إضاءة المجسمات والتشكيلات متناسقة بشكل إبداعي رائع يتماشى مع طبيعة المناسبة وروحانيات الشهر الفضيل، حيث حرصت البلدية على التحديث في الإضاءة بإدخال ألوان جديدة، مثل اللون الأخضر الفاتح المائل إلى لون الفستق، والذي تم دمجه مع اللون الأزرق المائل إلى التركواز، الذي تزينت به الكثير من القطع المضيئة على كورنيش أبوظبي.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي قد وضعت آلية خاصة لمتابعة عمل الزينة بكامل كفاءتها، وذلك من خلال تخصيص طاقم فني متمرس، ولديه إلمام تام بجميع الخطط والتوقعات التي من الممكن أن تحدث، والتعامل معها على الفور، حفاظاً على المظهر الجمالي للزينة طوال الشهر الفضيل.

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