محمد بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن أسماء اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، هما نورا المطروشي، ومحمد الملا.

وكتب سموه عبر تويتر: "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهم أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم.. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم.. ونعول عليهم لرفع اسم الإمارات في السماء".

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