رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة منصور بن زايد

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. وعضوية كل من معالي عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي نائبا للرئيس، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى محافظا للمصرف المركزي.

ويضم مجلس الإدارة كلا من الأعضاء: سعادة يونس حاجي الخوري، وسعادة سامي ضاعن القمزي، وسعادة الدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي.

يذكر انه تم تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، ويعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المصرفي للدولة، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

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