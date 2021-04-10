كيري يشيد بجهود الدولة في العمل من أجل المناخ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي، إن الإمارات ملتزمة بتبني مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع كعنصر أساسي في جهود العمل من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. وأشاد كيري، بالجهود التي بذلتها الإمارات في تنظيم الحوار الإقليمي للتغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي أخيراً.

وقال كيري: لفت انتباهي مدى التزام دولة الإمارات بإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 26»، الذي سيعقد في غلاسكو.

وأضاف، أنه لمس الدور الرائد لقيادة دولة الإمارات في المنطقة، حيث أدركتْ بوضوح ومنذ سنوات عدة أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك قبل وقت طويل من أن يكون هذا الموضوع محل اهتمام العالم.



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