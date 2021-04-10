محمد بن راشد: المخاطرة والتحديات لن تثنينا عن الوصول إلى هدفنا

المصدر: (دبي - عبدالمنعم الشديدي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العزم على الاستمرار في تقوية الاقتصاد المحلي وتحقيق سعادة المواطنين.

ونشر سموه ضمن وسم #ومضات_قيادية عبر حسابه الرسمي في «انستغرام» ، مقطع فيديو يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، أكد فيه أن المخاطرة والتحديات موجودة ولكنها لن تثنينا عن الوصول الى هدفنا، وطالب سموه الجميع التحلي بالإيجابية، وأضاف سموه أن المخاطرة لن تحيدنا عن تحقيق الأهداف، فالمشاريع التي عملنا عليها أو التي في إطار التحقق مرت بمخاطر ولكن لم توقفنا واجتزناها بقوة الإرادة والتصميم.

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