الإمارات تعزي بريطانيا بوفاة الأمير فيليب

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وذلك في وفاة الأمير فيليب.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجياً لها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملكة إليزابيث الثانية.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الأمير فيليب رجل دولة ربطته بالإمارات علاقات صداقة على مدى عقود.

وقد نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تدوينة على حسابه الرسمي في «تويتر» قال فيها: «باسمي وباسم شعب الإمارات نتقدم بخالص العزاء للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني الصديق في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.. صديق للإمارات وللعديد من دول العالم ومثال لرجل الدولة الذي كرس حياته لخدمة بلده».

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حسابه الرسمي في «تويتر» قال فيها: «تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والعائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.. ربطته بالإمارات علاقات صداقة على مدى عقود.. أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة».



كما بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيتي تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية وذلك في وفاة الأمير فيليب.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية .

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