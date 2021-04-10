تعاون بين أكاديمية «سيف بن زايد الشرطية» وبيلاروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية مع سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة آفاق التعاون فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة مما عزز العلاقة الاستثنائية بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية في جمهورية بيلاروسيا في مجال التعاون التدريبي الدولي.

وأثنى أندري لوتشينوك على التعاون المشترك والنتائج الإيجابية المتحققة خلال الأعوام السابقة في المجالات التدريبية، مؤكداً أهمية تطوير هذه العلاقة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.

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