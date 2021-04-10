حاكم الشارقة يدشن مشاريع تطويرية في كلباء

المصدر: (الشارقة - البيان)

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر أمس عدداً من المشاريع التطويرية في مدينة كلباء، وشملت ميدان المسجد التراثي، وتطوير الكورنيش،

و كاسر الأمواج، وسوق الجبيل، وحصن الخور.

وتفصيلاً، دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر أمس ميدان المسجد التراثي والذي يقع على طريق شاطئ كلباء.

ويمثل ميدان المسجد التراثي أحد المواقع السياحية المهمة، إذ يحيط به عدد من المعالم ومنها حصن خور كلباء من جهة الشمال ومسجد حي القلعة الجديد من الجنوب وامتداد كورنيش كلباء المطور من الشرق، ويضم الميدان عدداً من العناصر البنائية المهمة مثل مسجد الصيادين التراثي «مسجد سيف بن غانم» والنافورة المائية.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بالضغط على زر تشغيل النافورة التي تعد أحد العناصر السياحية المتميزة وتمثل دلالة على ترحيب المدينة بزوارها، وتحتوي على 27 فوهة تدفع المياه باتجاه مركز النافورة، بالإضافة إلى الفوهة الوسطية التي تطلق المياه لارتفاع يتراوح من 8 إلى 10 أمتار، كما تحتوي النافورة على إضاءات متنوعة تتغير مع مختلف المناسبات والاحتفالات.

ويعد مسجد الصيادين التراثي أحد أقدم المساجد والذي كان يصلي فيه الصيادون قديماً قبل وبعد توجههم للصيد وقد بني المسجد من الحجر البحري المرجاني والجص، بالإضافة إلى تسقيفه بالدعون المصنوعة من سعف النخيل وجذوع الجندل، وقد جرى ترميمه وإضافة الإضاءات التي تعطي طابعاً جمالياً لموقع المسجد المهم.

مشروع

إلى ذلك، دشن سموه كورنيش شاطئ كلباء الذي يعد أحد المشروعات التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها ومرتادي الشاطئ.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن لوحة طريق شاطئ كلباء وقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح الكورنيش، ومع تقديم العروض الفنية الشعبية من فرقة الشارقة الوطنية تجول سموه في أرجاء الكورنيش الذي يمتد على طول 9.4 كم وقد تم رفده بالعديد من العناصر والمرافق وتطوير الخدمات.

واستمع سموه إلى شرح من المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة حول تفاصيل المشروع الذي شمل إضافة مسار إلى طريق الكورنيش ليصبح 3 مسارات في كلتا الجهتين، بالإضافة إلى تنفيذ شارع خدمة على طول الكورنيش، وإضافة 3000 موقف للسيارات منها 82 لذوي الإعاقة.

وجرى رفد الكورنيش بالعديد من الخدمات الإضافية مثل المسار المطاطي للجري بطول 7.6 كم وبعرض 4 أمتار، والمقاعد المظللة المواجهة للبحر وممرات عبور المشاة وتغيير أرضية الشاطئ إلى درجة تتناسب مع المشي والجلوس وذلك بإضافة الرمال النظيفة والبيضاء بسمك 50 سم وبكمية 95 ألف متر مكعب.

كما يتزين الكورنيش كاملاً بالمسطحات الخضراء والأشجار إذ تمت زراعة أكثر من 1500 شجرة على طول الشاطئ لتتناسب مع الطبيعة الخلابة للكورنيش ولتضفي متنفساً إضافياً لمرتادي الكورنيش وزواره.

وضمن تطوير الشبكات المرتبطة بكورنيش كلباء تم رفع منسوب الطريق مع تنفيذ شبكة صرف مياه الأمطار وذلك لحماية المنشآت من الظروف الطبيعية والمد، كما جرى إضافة العديد من العناصر المعمارية المزخرفة والإضاءات التي تتناسق مع مختلف الجوانب الجمالية للكورنيش.

حضر تدشين الكورنيش كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وعدد من كبار مسؤولي الإمارة وأعيان المدينة.

كاسر أمواج

كما دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر أمس مشروع كاسر أمواج كلباء والواقع على شاطئ مدينة كلباء.

ويعد مشروع كاسر الأمواج أحد الأساليب والوسائل لحماية شاطئ كلباء من الأعاصير والعواصف البحرية الموسمية إذ سيتم تنفيذ 4 كواسر أمواج بطول إجمالي 3 كم و623 متراً وتبعد 400 متر عن خط اليابسة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإعطاء شارة البدء للمشروع إذ بدأت آليات المشروع بالعمل كما شاهد سموه عبر البث الحي أول أعمال إنشاء الكاسر التي تضمنت وضع الصخور الأولى للكاسر.

وتعرف سموه من المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة إلى المراحل التي سيتم فيها تنفيذ المشروع وأبرز الإجراءات الفنية والإنشائية ووجه سموه بضرورة تنفيذ المشروع وفقاً لأفضل المعايير والإجراءات التي تحافظ على البيئة.

وسيتم تنفيذ الكاسر بشكل مغمور في البحر بحيث يحافظ على جمالية الشاطئ والأحياء البيئية، ويبلغ العرض السفلي للكاسر 36 متراً والعرض العلوي 20 متراً، ويتضمن صخور حماية بوزن يتراوح من 2 إلى 4 أطنان بالإضافة إلى طبقة تأسيسية بوزن 1000 كغ.

سوق الجبيل

إلى ذلك، وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر أمس، حجر الأساس لمشروع سوق الجبيل بمدينة كلباء، أحد المشروعات الخدمية المتخصصة التي ستعمل على توفير وتسهيل احتياجات الأسر والعائلات كافة في المنطقة.

ويعد مشروع سوق الجبيل بكلباء وجهة مثالية ضمن خطط التنمية والتطوير المتنوعة بالمدينة، إذ سيوفر السوق للأسر والزوار من المتسوقين العديد من الخدمات المتكاملة، وسيضم السوق عدداً من الأقسام تشمل الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم، إلى جانب عدد من منافذ بيع الأطعمة والمواد الغذائية.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة في وجود سموه في موقع مشروع سوق الجبيل بكلباء على المخططات التنفيذية والهندسية كافة وتصميم المبنى والخرائط، موجهاً سموه بالعمل على سرعة الإنجاز وتوفير الخدمات كافة لراحة المتسوقين وزوار السوق.

حصن خور كلباء

إلى ذلك، دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عصر أمس الجمعة حصن خور كلباء.

وجال سموه في مختلف أنحاء الحصن، مطلعاً على مختلف المقتنيات واللقى المعروضة في إحدى قاعات الحصن، والتي تم العثور عليها من خلال الحفريات وعمليات التنقيب، ويعود بعض تلك المقتنيات واللقى إلى ما قبل الميلاد، بعضها منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وبعضها أقدم من ذلك بكثير، وهي مجموعة قليلة من مجموعات كثيرة تم العثور عليها.

وفي الإطار ذاته اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على مخططات تصميم مشروع متحف كلباء التراثي الذي سيقام على ضفاف البحر ويتخذ من شراع السفن شكلاً متميزاً له.

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