حاكم الشارقة يدشن ميدان المسجد التراثي بمدينة كلباء

المصدر: وام

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر اليوم "الجمعة" ميدان المسجد التراثي والذي يقع على طريق شاطئ كلباء.

ويمثل الميدان أحد المواقع السياحية الهامة حيث يحيط به عدد من المعالم منها حصن خور كلباء من جهة الشمال ومسجد حي القلعة الجديد من الجنوب وامتداد كورنيش كلباء المطور من الشرق، ويضم الميدان عدداً من العناصر البنائية الهامة مثل مسجد الصيادين التراثي "مسجد سيف بن غانم" والنافورة المائية.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بالضغط على زر تشغيل النافورة التي تعتبر إحدى العناصر السياحية المميزة وتمثل دلالة على ترحيب المدينة بزوارها، وتحتوي على 27 فوهة تدفع المياه باتجاه مركز النافورة بالإضافة إلى الفوهة الوسطية التي تطلق المياه لارتفاع يتراوح بين 8 إلى 10 أمتار،

كما تحتوي النافورة على إضاءات متنوعة تتغير مع مختلف المناسبات والاحتفالات.

ويعد مسجد الصيادين التراثي أحد أقدم المساجد والذي كان يصلي فيه الصيادون قديماً قبل وبعد توجههم للصيد وقد بني المسجد من الحجر البحري المرجاني والجص بالإضافة إلى تسقيفه بالدعون المصنوعة من سعف النخيل وجذوع الجندل، وقد جرى ترميمه وإضافة الإضاءات التي تعطي طابعاً جمالياً على موقع المسجد الهام.

حضر تدشين الميدان كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وعدد من كبار مسؤولي الإمارة وأعيان المدينة.

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