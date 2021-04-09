محمد بن زايد يعزي الملكة إليزابيث في وفاة الأمير فيليب

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، تعازيه ومواساته إلى الملكة إليزابيث الثانية والعائلة الملكية والشعب البريطاني في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه بتويتر، "تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والعائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.. ربطته بالإمارات علاقات صداقة على مدى عقود.. أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة".

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