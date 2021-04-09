توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:02 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الاول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 21 80 25

دبــي 37 23 70 30

الشارقة 38 19 80 25

عجمان 37 23 85 35

أم القيوين 37 18 85 25

رأس الخيمة 35 20 80 30

الفجيرة 32 23 75 25

العين 39 20 60 10

ليوا 38 16 85 10

الرويس 37 17 75 20

السلع 36 18 80 25

دلما 30 20 80 30

طنب الكبرى 31 22 75 35

طنب الصغرى 31 22 75 35

أبو موسى 31 22 75 35.

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