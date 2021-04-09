جمارك دبي تنظم محاضرة حول الاستعداد لشهر رمضان ضمن حملة "خيرُ الأيام"

المصدر: دبي – البيان

نظمت جمارك دبي ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي بالتنسيق مع دائرة الشؤن الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محاضرة دينية عبر تقنية الاتصال المرئي لموظفي الدائرة، ألقاها الشيخ خالد إسماعيل، كبير وعاظ أول بعنوان "الاستعداد لرمضان" وهي باكورة فعالياتها خلال الشهر الفضيل وضمن الحملة الرمضانية للدائرة تحت شعار "خيرُ الأيام".

جاءت المحاضرة بهدف تعريف الموظفين عن الاستغلال الأمثل لنفحات رمضان من خلال الزيادة في العبادات وصلة الارحام والاتيان بالعادات التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتطرق المحاضر إلى الاستعداد الذهني قبل رمضان، والابتعاد عن الأعمال التي لها تأثير عن الصيام.

كما تحدث الشيخ خالد إسماعيل عن بركة شهر رمضان حيث إنه يعتبر من الشهور التي تكثر فيه الطاعات والعبادات كما أنه من الشهور المحببة لدى المسلمين في مختلف أقطار العالم لما فيه من نفحات إيمانية وتكثر فيها الاعمال الخيرية والإنسانية، مشيراً إلى أنه من الواجب على المسلم أن يترك الاعمال غير الضرورية قدر المستطاع والتفرغ للعبادات في رمضان والاكثار منها، وأن لا يؤثر ذلك على عمله الأساسي في الدائرة وأن لا يتكاسل في خدمة الناس ولا يعطلهم بحجة الصيام ورمضان.

كما تطرق إلى أن للصيام فوائد كثيرة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها عن العادات السيئة وتعويدها على الأخلاق الكريمة، كالصبر والجود والكرم ومجاهدة النفس في ما يرضي الله ويقربنا إليه.

كما نوه الشيخ خالد إسماعيل في ختام المحاضرة إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا والإجراءات الخاصة خلال شهر رمضان وبشكل مستمر حتى تظل المساجد مفتوحة للعبادة أمام الناس وايضاً للمحافظة على سلامة الجميع والخروج من هذه الأزمة بكل خير.

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