وفد أوزبكي يشيد بجهود "ديوا" في مجال الاستدامة

المصدر: وام

أشاد وفد أوزبكي من شبكة الكهرباء الوطنية ووزارتي الطاقة والاستثمار والتجارة الخارجية بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في مجال الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

واطلع الوفد خلال زيارة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي على أبرز ممارسات الهيئة وتجاربها في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في شبكة الكهرباء ومراكز تحكم نقل الطاقة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية هذه الزيارات ودورها في تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات الرئيسية للهيئة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه، والاستدامة، والابتكار واستشراف المستقبل.

من جانبه قدم المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة بالهيئة، للوفد الزائر برئاسة إيزاكولوف داداجون أيناكولوفيتش، رئيس مجلس إدارة شبكة الكهرباء الوطنية الأوزبكستانية، شرحاً وافياً حول أبرز مشاريع الهيئة الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي وتطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية.

وتقدم الوفد الزائر بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على إتاحة الفرصة للاطلاع على تجربتها الرائدة.

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