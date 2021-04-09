شرطة الفجيرة تواصل فعالياتها باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية

المصدر: الفجيرة - البيان

واصلت شرطة الفجيرة أولى فعالياتها وأنشطتها الرسمية للاحتفال باليوبيل الذهبي، ومرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات، وذلك بتقديم معزوفات وطنية لموسيقى الشرطة للجمهور وزوار الإمارة وفق البرنامج التالي، حيث بدأ البرنامج يوم الثلاثاء 6 أبريل في قلعة الفجيرة، ويوم الأربعاء 7 أبريل أمام مسرح دبا الفجيرة، وأمس في سيتي سنتر الفجيرة، وختامها اليوم في كورنيش الفجيرة، بحيث تبدأ كل العروض في تمام الساعة 5 مساء.

إنجازات

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام شرطة الفجيرة: تحتفل الإمارات بمناسبة فريدة وهي مرور 50 عاماً على مسيرة الخير والنماء والعطاء والرخاء، وإننا نفخر بإنجازات دولتنا، التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، ما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود والعمل متكاتفين لصنع طموحات وأحلام مستقبل دولة الإمارات.

وذكر الكعبي أن الاحتفال باليوبيل الذهبي هو حصاد جهود الآباء المؤسسين، الذين عملوا على رسم خريطة طريقة دولة الإمارات خلال الخمسة عقود الماضية، ونؤكد للعالم أننا في دولة اللامستحيل، نعمل جاهدين على تحويل التحديات إلى إنجازات، نصنع من خلالها مستقبل الأجيال القادمة.

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