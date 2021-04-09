«أم القيوين الخيرية» تدعم 500 أسرة متعففة بالسلة الغذائية

المصدر: ( أم القيوين – عصام الدين عوض)

وزعت جمعية أم القيوين الخيرية بالتعاون مع نظيرتها في الشارقة الخيرية، مستحقات مشروع السلة الغذائية على 500 أسرة من المسجلين في كشوف وسجلات الجمعية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتي تسهم في مساعدة آلاف الأسر المتعففة، حيث قامت جمعية الشارقة الخيرية بتسليم مخصصات السلة التي تضم المواد الغذائية الأساسية إلى جمعية أم القيوين الخيرية لتقوم بدورها بتوزيعها على الأسر المتعففة لتعد مؤن للأسر طيلة الشهر الفضيل بما يوفر لها احتياجاتها الرئيسية.

وقال عيسى بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، إن السلة الغذائية تعد أحد أهم البرامج والمشاريع الرمضانية التي تحرص الجمعية على تنفيذها لتوفير المواد الغذائية لهذه الأسر، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية التي تعد من أهم المؤسسات الخيرية الرائدة في إمارة الشارقة، حيث تمتد مشاريعها في كافة المجالات الإنسانية، والذين يبادرون سنوياً إلى المساهمة في تنفيذ المشروع وتوفير السلال الغذائية لآلاف الأسر.

>من جانبه، أكد عبد الله سلطان من جانبه أكد عبد الله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية تحرص توزيع مشروع السلال الغذائية لمستحقيها من الأسر المتعففة قبل شهر رمضان سنوياً لضمان تلبية احتياجات الأسر المتعففة الغذائية والمعيشية خلال الشهر الفضيل، وتتبع الجمعية كافة السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، وهو تقليد سنوي دأبت عليه الجمعية لتمكين تلك الأسر من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية.

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