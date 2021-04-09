بلدية الشارقة تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنهت بلدية مدينة الشارقة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفق مجموعة من الخطط المنهجية، التي تتوافق مع التوجيهات الحكومية بشأن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

كما حددت مواعيد العمل في كل مراكز الخدمة التابعة لها، انطلاقاً من حرصها على استمرارية الأعمال وتوفير أفضل الخدمات للجمهور وأداء دورها الرقابي والتوعوي على كل المنشآت الغذائية والأسواق وتكثيف الزيارات والحملات التفتيشية عليها، لضمان التزامها بكل الضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل والإجراءات الوقائية، التي عممتها البلدية وفق مجموعة من الإعلانات تضمنت كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص على تقديم كل خدماتها خلال شهر رمضان المبارك، وفق مجموعة إجراءات وتدابير وقائية واحترازية انسجاماً مع التوجيهات الحكومية، للحد من انتشار «كوفيد 19»، كما شكلت فريقاً من المفتشين التابعين لقسم رقابة الأغذية لتكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات خاصة، التي تم الإعلان عنها وتعميمها على جميع هذه المنشآت، والتي تضمنت اشتراطات الصحة والسلامة وعدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.



تفتيش

كما ستتابع فرق التفتيش قرار البلدية الصادر بخصوص عدم عرض الأطعمة خارج المحلات، والتأكد من عمل المنشآت الغذائية، خلال نهار شهر رمضان بناء على التصريح الصادر من البلدية بهذا الشأن.

وأوضح الطريفي أن العيادة البيطرية بالجبيل ستستقبل الجمهور من السبت إلى الخميس من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 2.00 ظهراً بنظام الحجز المسبق للمواعيد، وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي ستكثف أيضاً حملاتها التوعوية، لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة الباسمة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية على الشواطئ والمسطحات الخضراء وتنظيم زيارات مختلفة لتوعية الجمهور بعدم إقامة أية خيمة رمضانية، تنفيذاً لقرار إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية لهذا العام، والتأكد من التزام الجميع به.

وأعلنت البلدية أن مواعيد العمل الرسمية في مبناها الرئيسي والمباني الفرعية في شهر رمضان المبارك ستبدأ من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، كما حددت مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة لها، وقامت بنشرها عبر مواقعها على منصات التواصل الاجتماعي وفق جدول يوضح كل الأوقات.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بالجمهور ضرورة التواصل معها على مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز