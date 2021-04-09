«كشافة الإمارات» تحصد المراكز الأولى في «التحدي الكبير»

المصدر: (دبي - وام)

حصدت جمعية كشافة الإمارات المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية «التحدي الكبير» متصدرة المركز الأول على مستوى الوطن العربي في محاور «التنمية المستدامة، والحوار من أجل السلام، تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة».

كما حازت الدولة على المركز الثاني والثالث في محور البيئة، والمركز الثالث في محور الثقافة والتاريخ والتراث من بين 19 دولة كانت مشاركة؛ بواقع 160 فريقاً من الدول العربية، فيما شاركت دولة الإمارات بـ«35» فريقاً بإجمالي «150» شاباً وفتاة من مختلف إمارات الدولة إلى جانب مشاركة نوعية لأصحاب الهمم من مختلف المراحل السنية من 12 إلى 30 سنة.

وتفصيلاً فاز بالمركز الأول فرق «مفوضية كشافة دبي عن محور الحوار من أجل السلام، ومفوضية كشافة الشارقة عن محور تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة، أما مدرسة محمد بن حمد الشرقي ففازت عن محور التنمية المستدامة»، وتقلد المركز الثاني فريق سفراء البيئة لمدرسة المجد النموذجية بنين ومدرسة واسط الثانوية بنات عن محور البيئة، وفاز بالمركز الثالث فرق «مفوضية كشافة الفجيرة عن محور الثقافة والتراث والتاريخ، مفوضية كشافة العين عن محور البيئة».

وأهدى الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس جمعية كشافة الإمارات، هذا الإنجاز الذي حققته كشافة الإمارات إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وقال إن جميع فريق العمل بالجمعية بدايةً من مجلس الإدارة ومروراً بأعضاء فريق العمل والفرق المتنافسة، وضعت نصب أعينها توجيهات الحكومة بأن هدف الإمارات دائماً هو الرقم واحد.

يذكر أن مسابقة «التحدي الكبير» التي نظمها الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة المكتب الإقليمي للدول العربية، المجلس العربي للطفولة والتنمية يحكمها لجنة مؤلفة من 21 خبيراً من داخل وخارج الكشفية عملوا على تقييم المشاريع المقدمة في المحاور الخمسة للمسابقة، حيث انطلقت المسابقة في الأول من أكتوبر الماضي واستمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أشهر، وفقاً لجدول زمني أعلنه الإقليم ومراحل المسابقة.

التحدي الكبير

ومن ناحية ثانية حصدت جمعية كشافة الإمارات المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية التحدي الكبير متصدرة المركز الأول على مستوى الوطن العربي في محاور «التنمية المستدامة، والحوار من أجل السلام، تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة».

كما حازت الدولة على المركز الثاني والثالث في محور البيئة، والمركز الثالث في محور الثقافة والتاريخ والتراث من بين 19 دولة كانت مشاركة؛ بواقع 160 فريقاً من الدول العربية، فيما شاركت دولة الإمارات بـ «35» فريقاً بإجمالي 150 شاباً وفتاة من مختلف إمارات الدولة إلى جانب مشاركة نوعية لأصحاب الهمم من مختلف المراحل السنية من 12 إلى 30 سنة.

وتفصيلاً فاز بالمركز الأول فرق مفوضية كشافة دبي عن محور الحوار من اجل السلام، ومفوضية كشافة الشارقة عن محور تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة، أما مدرسة محمد بن حمد الشرقي ففازت عن محور التنمية المستدامة، وتقلد المركز الثاني فريق سفراء البيئة لمدرسة المجد النموذجية بنين ومدرسة واسط الثانوية بنات عن محور البيئة، وفاز بالمركز الثالث فرق مفوضية كشافة الفجيرة عن محور الثقافة والتراث والتاريخ، مفوضية كشافة العين عن محور البيئة.

ومن جانبه أوضح خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات أن هذا الفوز المستحق الذي حققته فرق كشافة الإمارات في المسابقة الإقليمية يأتي استمرارا لاستراتيجية الجمعية في تطوير منظومة العمل داخل الجمعية بالشكل الذي يحقق الاستدامة في الإنجاز ويسهم في تعزيز رؤية قيادتنا الرشيدة في أن نكون الأول في كافة المجالات.

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