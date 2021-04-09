أكاديمية العلوم الشرطية تكرّم الفائزين بجائزة البحث العلمي

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن أكاديمية العلوم الشرطية ترجمت توجيهات القيادة من خلال تقديم أبحاث متخصصة للعبور للمستقبل،تتضمن التركيز على البحث العلمي، بما يعزز مسيرة الشارقة الريادية في التنمية المستدامة، ورفد صنّاع القرار في وزارة الداخلية وكافة المؤسسات المعنية الأخرى ، بأبحاث علمية تترجم توجه الحكومة في مواكبة المتغيرات الاقليمية والدولية واستشراف المستقبل.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية أمس لتكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي بدورتها الثانية تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية.

حضر حفل التكريم العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة عضو المجلس وسلطان بن بطي المهيري عضو مجلس الأكاديمية والمديرون العامون ومديرو الإدارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من مديري الجامعات والمؤسسات التعليمية بدولة الإمارات والمشاركين في الجائزة.

ونقل اللواء الشامسي ممثل راعي الحفل في كلمة له خلال التكريم تهنئة سمو ولي عهد الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية للفائزين والمشاركين واللجنة المنظمة على نجاح الجائزة في دورتها الثانية.

وقال: «نحن في الإمارات على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص نلقى كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي وخاصة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يعود له الفضل في إنشاء ودعم هذه المؤسسة العلمية الأمنية البحثية وخير دليل على ذلك هو اختيار سموه لمقرها ضمن المدينة الجامعية بالشارقة، إلى جانب العديد من الجامعات والمراكز البحثية والعلمية، وواجبنا نحن أن نواكب هذا الدعم والتوجه وأن نعمل بكل جد وإخلاص قولاً وعملاً من أجل تحقيق هذه الغاية، وأن نجدد ولاءنا للقيادة والوطن، وأن نبذل المزيد من الجهد للارتقاء بعملنا لحفظ أمن هذا الوطن».

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