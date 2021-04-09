3411 جولة تفتيشية تنفذها بلدية دبا الحصن خلال الربع الأول

المصدر: ( دبا الحصن- عائشة الكعبي)

كشف طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن عن قيام مختلف أقسام البلدية بـ 3411 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري.

شملت الأسواق والمحلات والمطاعم والمنشآت العاملة في المدينة، موضحاً أن قسم الرقابة الهندسية قام بتنفيذ «1460» جولة تفتيشية تم تحرير 10 مخالفات، جاء ذلك بهدف ضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات الهندسية في مختلف أنحاء المدينة، حيث بلغ عدد التصاريح الخاصة بالتفتيش «244» تصريحاً، «61» تصريحاً خاصاً بتراخيص البناء، بالإضافة إلى إصدار «2171» تصريحاً للصرف الصحي.

وأكد اليحيائي حرصهم على تكثيف الجولات التفتيشية حرصاً منهم على إلزام جميع المنشآت بالإجراءات بالقوانين والتعليمات الصحية والبيئية، والمحافظة على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار والتأكد من سلامتهم، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قسم رقابة الأغذية نفذ «850» جولة تفتيشية على كافة محلات البقالة والكافتيريات والمطابخ الشعبية والمطاعم والأسواق بالمدينة، للتاكد من التزام الجميع بالاشتراطات الصحية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، حيث تم اصدار «19» مخالفة للمطاعم والمحلات المخالفة للقوانين والأنظمة الصحية، وتوجيه «127» إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة، بالإضافة إلى قيام قسم الرقابة الصحية في البلدية بـ«319» جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في المدينة، وجّه من خلالها «37» إنذاراً، و«5» مخالفات، كما أجرى القسم «3» حملات توعوية.

وذكر أيضاً أن قسم الخدمات البيطرية أجرى «782» جولة تفتيشية وجه خلالها «26» إنذاراً وقام موظفو القسم بتحرير «5» مخالفات للمحلات والأسواق المخالفة للقوانين المعلن عنها من قبل البلدية.

برامج

وأضاف مدير البلدية أن قسم الصحة والسلامة البيئية قام بتنفيذ وإنجاز العديد من البرامج التوعوية في مجال الصحة خلال الربع الأول من هذا العام، ومن أهم ما نفذه القسم حملة لتطعيم موظفي وعمال البلدية تضامناً مع الحملة الوطنية للتطعيم، وتنفيذ ورشة «السلامة بالمخازن للموظفين»، وإرسال نشرة توعوية للموظفين.

خدمات

من جانب آخر، قال اليحيائي: إن البلدية أعلنت عن الخدمات الشاملة التي تقدمها لسكان المدينة من مواطنين ومقيمين ضمن سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في راحة السكان وسعادتهم، حيث بين التقرير أن عدد عقود الإيجار المصدقة التي أصدرتها البلدية خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ «221» عقداً، فيما وصل عدد الإعلانات الخارجية من اللوحات «43» لوحة إعلانية، ووصل عدد استخراج براءات الذمة لعقود الإيجار «55» براءة، وبلغت معاملات الصندوق التي نفذتها البلدية «528» معاملة.

وذكر التقرير أيضاً أن عدد ممتلكات البلدية التي تم تأجيرها أو التصديق عليها للمواطنين والمقيمين في المدينة خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى «17» ممتلكاً، فيما بلغ عدد بيع الدفاتر ذات القيمة مثل عقود الإيجار، وغيرها مما يحتاجه السكان خلال عملهم «151» دفتراً من ذوات القيمة.

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