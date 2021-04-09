أنظمة ومشاريع بلدية دبي تفوز بجائزتين من مجلس السلامة البريطاني

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت بلدية دبي متمثلة في إدارة الصحة والسلامة على جائزة مجلس السلامة البريطاني British Safety Council عن فئة جائزة السلامة الدولية «International Safety Award» للعام 2021 وتم تقييم منظومة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

وفازت بتصنيف امتياز «Distinction» الذي يعتبر أعلى درجة تقييم لفئة الجائزة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة موظفي الدائرة وكذلك أفراد المجتمع.

وحرصت بلدية دبي من خلال ملفها الفائز «إدارة منظومة الصحة والسلامة» على تسليط الضوء على عدة محاور مثل تقييم ومعالجة المخاطر ذات الصلة بالعمل وتبني القياديين مفهوم السلامة في التخطيط لمشاريعهم ومبادراتهم وضمان صحة وسلامة المقاولين وإشراك الموظفين في تحديد الأخطار وتقييم ومعالجة المخاطر وكيفية حصر وتوفير وإدارة الاحتياجات التدريبية ذات الصلة بالصحة والسلامة والتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى منظومة الإجراءات الاحترازية بشأن جائحة كوفيد 19 في ملف الجائزة والتي لاقت تقديراً من الجهة المانحة للجائزة الأمر الذي انعكس إيجاباً على إبراز جهود بلدية دبي في الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

جائزة

وحصلت بلدية دبي متمثلة في إدارة مشاريع الصرف الصحي أيضاً على جائزة السلامة الدولية «International Safety Award» بدرجة امتياز «Distinction» من مجلس السلامة البريطاني «British Safety Council» عن مشروعين وهما مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار ومشروع نظام الصرف الصحي لربط مناطق التطوير في جبل علي بشبكة بلدية دبي، حيث يعكس هذا الفوز حرص جميع قياديي وموظفي الإدارة على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة خاصة مع التحديات المصاحبة مع جائحة كوفيد 19.

وتعتبر هذه الإنجازات تحفيزية لفريق عمل المشاريع وتشجعهم على الالتزام بأعلى المعايير والممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية وتقديراً لإنجازهم لـ15 مليون ساعة عمل بدون إصابات في مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار ومليون ساعة عمل في مشروع ربط مناطق التطوير بجبل علي مما يعكس كفاءة وفاعلية عملية التدقيق الدوري على الصحة والسلامة المهنية، حيث تم إشراك ما يعادل 4000 عامل ومهندس في عملية تطبيق مبادئ الصحة والسلامة.

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