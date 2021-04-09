حاكم الشارقة يوجّه بتخصيص مبنى لتقديم خدمة غسيل الكلى لكبار السن

المصدر: (الشارقة- عصام الدين عوض)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ظهر أمس، عبر الخط المباشر، بتخصيص مبنى لتقديم خدمة غسيل الكلى لكبار السن.

وسوف يكون قريباً من المستشفى لتسهيل عملية نقل المريض في حال حدوث طارئ، كما وسوف يتكفل سموه برعاية كبار السن، لافتاً سموه خلال المداخلة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة إلى أن حالات غسيل الكلى آخذة في الازدياد وسط فئة الشباب بسبب مرض السكري.

تخصيص

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة إن موضوع تخصيص خدمات غسيل الكلى لكبار السن في المنازل أخذ دراسة كبيرة ومستفيضة، ومن الحلول التي وضعناها أن نأخذ فريقاً إلى بيت المريض ليقوموا بالغسل هناك، لكن هناك مخاطر لهذه الحلول لأن عمليات الغسل تحتاج إلى أماكن ومعدات متخصصة، ولو حصل طارئ للمريض يجب أن يكون في مكان متخصص لعلاجه.

رمضان

وقال سموه: «نحن الآن نعمل على توفير الوظائف ولكن يجب ألا نقوم بتكديس الكوادر البشرية في غير أماكنها، ولذلك نقوم ببناء المؤسسات والمراكز لنأخذ بأيادي الشباب ونوفر لهم الوظائف اللائقة والمناسبة، لافتاً سموه إلى أن كل ما يحتاج إليه المواطن سنوفره له، ولا نريد منه أن يمدحنا، بل نريد منه أن يكون هادئ البال.

ولفت خلال حديثه عبر البث المباشر إلى أننا على أبواب شهر رمضان والذي تعودنا فيه على تقديم النصائح، مضيفاً: «علينا أن نتجه إلى قراءة القرآن.. ويفضل أن يختم الإنسان القرآن مرة في الشهر على الأقل، مشيراً سموه إلى أن هذه التقوى هي التي سترفع عنّا جائحة «كورونا»، لذلك علينا أن نفهم القرآن الكريم»، داعياً سموه الشباب لجعل هذا الشهر شهر عبادة.

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