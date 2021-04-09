أنور قرقاش: رسالة إمارات الخير ساطعة ‏في دعم الأشقاء

المصدر: (دبي- البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن رسالة إمارات الخير ساطعة، مشيراً إلى دعم الإمارات الكامل لليبيا الشقيقة.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة دعم دولة الإمارات الكامل لليبيا الشقيقة ولحكومة الوحدة الوطنية، وأعرب عن تفاؤله بالمسار السياسي الحالي».

وأضاف:«هذه هي رسالة إمارات الخير الساطعة.. فاسمع منها، ولا تصغ لضجيج البعض عنها».

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