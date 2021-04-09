حمدان بن محمد: طموحاتنا بلا حدود

المصدر: ( دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن تطلعاتنا ستلامس عنان السماء مهما كانت التحديات، مشيراً سموه إلى أن طموحاتنا بلا حدود، وسعينا مستمر للتطوير والتحسين، ولا يوجد لدينا خط نهاية.

جاء ذلك خلال تسليم سمو ولي عهد دبي «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020» لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي»، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة الحياة الذكية، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2020» الذي نظمه مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وقال سموه إن المتغيرات التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز الجهود لتوفير سبل مبتكرة لتحسين الخدمات وتطوير أداء العمل الحكومي، وصولاً لترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، ومواكبة متطلبات المستقبل وتسخير كافة المقومات اللازمة لتلبية توقعات المتعاملين وأفراد المجتمع، وترسيخ مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية، مثمناً سموه جهود فرق العمل بالجهات الحكومية ومبادراتهم السبّاقة لتحقيق سعادة الجمهور وهي المؤشر الحقيقي لجودة الخدمات الحكومية، موجهاً سموه الجهات الحكومية بضرورة مواصلة العمل على تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز روح الفريق الواحد.

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