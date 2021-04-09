أحمد بن سعيد يفتتح عيادات أڤيڤ الطبية في دبي

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس، عيادات أڤيڤ في دبي – المنشأة الطبية الرائدة التي تركز على تحسين أداء الدماغ والجسم – وذلك بمنطقة أبراج بحيرات جميرا دبي.

حضر الافتتاح عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس غرفة تجارة دبي العالمية ومحمد المعلم الرئيس التنفيذي المدير العام لـ"موانئ دبي العالمية" – إقليم الإمارات وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة و إيلان ستيزلمان ستاروستا القنصل الإسرائيلي العام المعين.

ومن المنتظر أن تمهد هذه العيادة الحديثة والمتطورة لبدء حقبة جديدة من الابتكارات والتعاون في مجال الرعاية الصحية بين دولة الإمارات وإسرائيل بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي العام الماضي.

وتم تطوير برنامج أڤيڤ الطبي على مدى أكثر من عقد من الزمان على يد الطبيب المعروف عالميا البروفيسور شاي إفراتي وفريقه البحثي في كلية ساغول لعلوم الأعصاب بمركز شامير الطبي في إسرائيل وبالتعاون مع فريق العمل في عيادات أڤيڤ وهو عبارة عن علاج مبتكر ثبت علميا أنه يعكس تدهور القدرات البدنية والمعرفية نتيجة الشيخوخة ومن خلال الجمع بين العلاج بالأكسجين عالي الضغط /HBOT/ وأحدث أبحاث علم الأعصاب ووظائف الأعضاء وتقنيات التصوير التشخيصي الأكثر تقدما ليس هناك أي برنامج آخر في العالم يستخدم البروتوكول العلاجي الفريد الذي تقدمه عيادات أڤيڤ.

وقال عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي: "يضيف افتتاح عيادات أڤيڤ في دبي بعدا جديدا للبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية عالمية المستوى في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم اعتماد التقنيات المبتكرة والذكية في تقديم خدمات الرعاية الصحية رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزا عالميا للابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس غرفة تجارة دبي العالمية: " ثقافة الابتكار راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما مكن دبي من أن تتبوأ موقعا رئيسيا للتجارة العالمية عبر جميع القطاعات لتجتذب بعض الحلول الأكثر ابتكارا وتطورا في العالم ولا شك أن افتتاح منشأة رائدة للعلوم الطبية اليوم يبرز بوضوح هذا النهج نفسه بل ويعد دليلا قويا على البيئة المواتية والطموحة التي أرست رؤية دبي ركائزها ".

وأكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز موطن لعدد من أكثر الشركات والأفراد ابتكارا في دبي والذين يشكلون المستقبل وقال: "سعداء باختيار مجتمع أبراج بحيرات جميرا التابع لنا ليكون مقرا لعيادات أڤيڤ ذات المستوى العالمي في دبي".

من ناحيته قال القنصل الإسرائيلي العام المعين: "تتضافر الجهود حاليا بين دولة الإمارات وإسرائيل من أجل تعزيز التعاون المتبادل والاستثمار وتشكل عيادات أڤيڤ في دبي دليلا ممتازا على النجاح الثنائي والدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والتطور في مجالات الرعاية الصحية في كلا المجتمعين ونتطلع بدورنا لمزيد من التعاون المستقبلي مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات".

وقال البروفيسور شاي إفراتي - الذي قام بتطوير برنامج أڤيڤ الطبي الذي تشتهر به العيادات - إن البرنامج علاج مبتكر لتدهور القدرات البدنية والمعرفية نتيجة الشيخوخة ويجمع بين العلاج بالأوكسجين عالي الضغط /HBOT/ وأحدث أبحاث علم الأعصاب ووظائف الأعضاء وتقنيات التصوير التشخيصي الأكثر تقدما.

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