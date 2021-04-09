أحمد بن سعيد يفتتح عيادات أڤيڤ في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت أمس عيادات أڤيڤ في دبي، المنشأة الطبية الرائدة التي تركز على تحسين أداء الدماغ والجسم، أبوابها في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث افتتح المنشأة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والقنصل الإسرائيلي العام المُعين حديثاً، إيلان ستيزلمان ستاروستا.

ومن المرتقب لهذه العيادة الحديثة والمتطوّرة أن تمهّد لبدء حقبة جديدة من الابتكارات والتعاون في مجال الرعاية الصحية بين الإمارات وإسرائيل، بعد توقيع اتفاقية السلام العام الماضي.

حضر الافتتاح عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي؛ وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس غرفة تجارة دبي العالمية؛ ومحمّد المعلم، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالميّة» – إقليم الإمارات، وأحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وتم تطوير برنامج أڤيڤ الطبي على مدى أكثر من عقد من الزمان على يد الطبيب المعروف عالمياً البروفيسور شاي إفراتي، وفريقه البحثي في كلية ساغول لعلوم الأعصاب بمركز شامير الطبي في إسرائيل، وبالتعاون مع فريق العمل في عيادات أڤيڤ، وهو عبارة عن علاج مبتكر ثبت علمياً أنه يعكس تدهور القدرات البدنية والمعرفية نتيجة الشيخوخة من خلال الجمع بين العلاج بالأكسجين عالي الضغط وأحدث أبحاث علم الأعصاب ووظائف الأعضاء وتقنيات التصوير التشخيصي الأكثر تقدماً.

وقال البروفيسور إفراتي: «إن إعادة تعريف ما هو ممكن في العلوم الطبية البشرية كان بمثابة حافز لأبحاثنا المستمرة، وأدى إلى تطوير بروتوكولات فريدة تُحدث انعكاساً على المستوى الخلوي للعلامات الرئيسية للشيخوخة، ونظراً للمكانة العالمية المرموقة التي اكتسبتها دبي على خريطة الابتكار التكنولوجي في جميع القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، فهي تُعد وجهة مثالية ترتقي لمستوى العلوم الطبية المتطورة التي تقدمها عيادات أڤيڤ».

تقنيات

وقال عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: «يضيف افتتاح عيادات أڤيڤ في دبي بعداً جديداً للبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية عالمية المستوى في دبي ودولة الإمارات، ويدعم اعتماد التقنيات المبتكرة والذكية في تقديم خدمات الرعاية الصحية رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية».

ولتسليط الضوء على رؤية الإمارات 2021 لتصبح وجهة عالمية للابتكارات المتطورة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس غرفة تجارة دبي العالمية: «ثقافة الابتكار راسخة في دولة الإمارات، وقد مكّن ذلك دبي من أن تتبوّأ موقعاً رئيسياً للتجارة العالمية عبر جميع القطاعات، لتجتذب بعض الحلول الأكثر ابتكاراً وتطوّراً في العالم.

ولا شك في أن افتتاح منشأة رائدة للعلوم الطبية اليوم يبرز بوضوح هذا النهج نفسه، بل ويعد دليلاً قوياً على البيئة المواتية والطموحة التي أرست رؤية دبي ركائزها».

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل مركز دبي للسلع المتعددة موطناً لعدد من أكثر الشركات والأفراد ابتكاراً في دبي والذين يشكّلون المستقبل، وإننا سعداء باختيار مجتمع أبراج بحيرات جميرا التابع لنا ليكون مقراً لعيادات أڤيڤ ذات المستوى العالمي في دبي، حيث إن هذا التعاون يعكس الإمكانات التي توفرها العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، وقدرة إمارة دبي على جذب العقول الخبيرة».

وقال القنصل الإسرائيلي العام المُعين حديثاً، إيلان ستيزلمان ستاروستا: «تتضافر الجهود حالياً بين دولة الإمارات وإسرائيل من أجل تعزيز التعاون المتبادل والاستثمار في المجالات الرئيسية التي تشمل الغذاء والأمن والقطاع الطبي وتشكّل عيادات أڤيڤ في دبي دليلاً ممتازاً على النجاح الثنائي، والدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والتطوّر في مجالات الرعاية الصحية في كلا المجتمعين.

ونتطلع بدورنا لمزيد من التعاون المستقبلي مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات».

وتضم عيادات أڤيڤ في دبي فريقاً دولياً من الأطباء وعلماء وظائف الأعضاء، والمتخصصين في علم النفس العصبي والتمريض، وخبراء في عملية الشيخوخة، وعلماء متخصصين في البيانات، وجميعهم في طليعة مجالات العلوم والتكنولوجيا الطبية وتعتبر هذه المنشأة التي تمتد على مساحة 7000 متر مربع في أبراج بحيرات جميرا بدبي، ثاني منشأة لعيادات أڤيڤ في العالم، حيث تم افتتاح عيادتها الأولى في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020.

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