طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "‎المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد يوم الأحد المقبل طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - مغبر وغائم جزئياً أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/ س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

ويشهد يوم الاثنين المقبل طقسا صحوا بوجه عام غائما جزئياً ومغبرا أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار أحيانا سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س.. و البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي مضطرب في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل صحوا بوجه عام غائما جزئيا مغبرا أحياناً خاصة شرقاً و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وشرقاً مثيرة للغبار أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ س و البحر مضطرب الموج يصبح متوسط ليلاً في الخليج العربي ومضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف في بحر عمان.

ويشهد الأربعاء المقبل طقسا رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف - غائما جزئيا و مغبرا أحياناً شمالاً وشرقا مع ارتفاع في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقاً، سرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتكون الخميس فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الساحلية و الداخلية، ويكون الطقس صحوا و تظهر السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر- مائلا للحرارة نهارا و الرياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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