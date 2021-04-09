«كهرباء دبي» تنال جائزتين في «التميّز العالمي»

المصدر: (دبي - البيان)

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزتين من جوائز التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2020 من مؤسسة آي سي إم جي «ICMG» العالمية، ضمن فئة تقنية المعلومات الرقمية- حلول التمكين بالذكاء الاصطناعي، وفئة أفضل تصميم رقمي لوظائف الدعم، وذلك عن موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تتبنى الهيئة الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ورقمية في إطار استراتيجيتها لتحقيق مبادرة دبي 10X، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية».

خدمات

وأضاف معالي الطاير: «تتيح الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي مما يسمح للمتعاملين إنجاز جميع معاملات الهيئة في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم ويحافظ على البيئة.

ويدعم «رمّاس» جهود الهيئة في توفير جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. ونتطلع إلى تقليل عدد المراجعين وزيادة معدلات التبني الذكي في الهيئة الذي وصلت نسبته إلى 97.49% في 2020».

ويقدم «رمّاس» مجموعة من خدمات الهيئة ويوفر خصائص عدة مثل الإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد جوجل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم (046019999)، حيث تعد أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها عبر المنصة.

وقد أجاب رمّاس على أكثر من 4.5 ملايين استفسار في الفترة منذ إطلاقه في 2017 حتى نهاية فبراير 2021، من بينها 248 ألف استفسار ورد عبر منصة «واتساب بزنس»، كما أجرى أكثر من 6 آلاف معاملة دفع فواتير خلال الفترة نفسها. وقد فازت الهيئة من خلال «رمّاس» أيضاً بجوائز الطفرات النوعية في الذكاء الاصطناعي 2020 ضمن فئة الابتكار الروبوتي.

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