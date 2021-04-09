حمدان بن محمد يثمّن جهود فرق العمل بالجهات الحكومية

المصدر: (دبي - البيان)

عبّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن سعادته بجهود فرق العمل بالجهات الحكومية، ومبادراتهم السبّاقة، لتحقيق سعادة الجمهور.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بما لمسته من جهود فرق العمل بالجهات الحكومية ومبادراتهم السبّاقة لتحقيق سعادة الجمهور، وهي المؤشر الحقيقي لنا لجودة الخدمات الحكومية، وكل التوفيق لفريق هيئة كهرباء ومياه دبي الفائز بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة الحياة الذكية، ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية».

نبذة عن المبادرات

ترشحت 8 مبادرات للمرحلة النهائية من التقييم للفوز بـ«راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020»، حيث تتضمن قائمة المبادرات المرشحة كلاً من: مبادرة «الحياة الذكية» من هيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادرة «بحث الحالة الجنائية» من شرطة دبي، ومبادرة «ترابط» من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة «التقييم الذكي» من دائرة الأراضي والأملاك، ومبادرة «مركز سالم الذكي» من هيئة الصحة بدبي، ومبادرة «التجديد التلقائي» من دائرة التنمية الاقتصادية، ومبادرة «خدمة الإرشاد والجولات الافتراضية للمتاحف» من هيئة دبي للثقافة والفنون، ومبادرة «قوت» من بلدية دبي.

الحياة الذكية - كهرباء دبي

تهدف المبادرة إلى الترويج لنمط حياة ذكي مستدام للطاقة بين المواطنين والمقيمين في دبي، وتمكين العملاء من المراقبة والتحكم بشكل استباقي في استخدامهم للكهرباء والمياه، وساهمت في تقليل تكلفة الخدمة بنسبة 20% وإلغاء وقت الانتظار وتخفيض زمن إتمام الخدمة إلى أقل من 3 دقائق، وتحسين جودة الخدمة إلى 94% مقارنة بـ 88% وتحقيق تحسن شامل لمؤشرات الأداء الأخرى، واستفاد من تطبيقها 618913 متعاملاً.

الحالة الجنائية - شرطة دبي

استهدفت المبادرة توظيف الموارد البشرية المؤهلة، والعمليات الممنهجة للخدمات، والتحول الرقمي الذي يطوع أحدث التقنيات والقنوات والمنصات الرقمية مثل منصّة البلوك تشين، للارتقاء بخدمة بحث الحالة الجنائية لتكون رقمية 100%، حيث يستطيع المتعامل استكمال الخدمة بخطوات بسيطة وقليلة، مما أسهم في تحقيق أعلى مستوى جودة وريادة عالمية وخفض زمن تقديم الخدمة من خمسة أيام إلى خمس دقائق، وخفض تكلفة الخدمة بنسبة 65% لتصل إلى 200 درهم، وتستهدف تحقيق نسبة 93% بمؤشر رضا المتعاملين واستفاد منها 100 ألف متعامل في عام 2020.

ترابط - طرق دبي

منهجية تخطيط لوسائل النقل العام، وقنوات الخدمة والمعلومات، والبنية التحتية لشبكة النقل العام، وإضافة طرق نقل متكاملة جديدة مع مراقبة التشكيل في المستقبل، وحققت المبادرة تحسناً في كفاءة استجابة تطبيق سهيل بنسبة 96% حيث قللت من وقت الاستجابة من 6 ثوانٍ إلى 0.2 ثانية، وساهمت المبادرة في رفع رضا المتعاملين عن الخدمة إلى 90% وتحقيق تحسن شامل لمؤشرات الأداء الأخرى، وتأثرت 112392 رحلة متعامل بالمبادرة في الربع الثالث من عام 2020.

التقييم الذكي - الأراضي والأملاك

زيادة سرعة عملية التثمين من وقت تلقي طلب التقييم إلى وقت إنجاز الطلب بدون تقديم أي مستندات من خلال تكامل قواعد البيانات المحلية والأنظمة الخارجيةـ وبدون الحاجة إلى لجنة التقييم بعد الآن إلا في ظروف معينة، وساهمت في تقليل وقت إتمام الخدمة من 14 يوم إلى أقل من 24 ساعة، وتحقيق نسبة 100% بمؤشر رضا المتعاملين و100% في مؤشرات جودة الخدمة، وتم تقديم 763 معاملة من خلال المبادرة خلال الربع الثالث من عام 2020.

سالم الذكي - هيئة الصحة

يستهدف توفير مرفق فريد للياقة الطبية وخدمات الصحة المهنية في هيئة الصحة بدبي، حيث يمكن للعملاء إجراء اختباراتهم الطبية في بيئة سلسة وبلا ورق، وساهمت المبادرة في تقليل زمن الإجراءات من 25 دقيقة إلى أقل من 15 دقيقة، وإجراء الاختبارات الطبية والإجراءات بدون ورق، تستهدف تحقيق نسبة 92% بمؤشر سعادة المتعاملين مقارنة مع 78% حالياً، واستفاد منها 150 متعاملاً خلال الربع الثالث من عام 2020.

التجديد التلقائي - التنمية الاقتصادية

تستهدف تسهيل وتبسيط عملية تجديد الرخصة التجارية، بحيث يمكن أن يكون التجديد في خطوة واحدة بغضون دقيقتين لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الحالي والمحتمل من خلال تلقي رسالة نصية لتجديد الترخيص والدفع إلكترونياً، وخفضت المبادرة تكلفة التجديد التلقائي بنسبة تجاوزت 60%، وحصدت الخدمة نسبة 90% في مؤشر رضا المتعاملين، وتحسن شامل في مؤشرات الأداء الأخرى، واستفادت 82994 رخصة من تطبيق المبادرة على مدى 5 أيام.

الإرشاد - دبي للثقافة والفنون

توفير نظام الحجز المسبق للجولات المصحوبة بمرشدين للسماح للعملاء بحجز الجولات المصحوبة بمرشدين مع تذاكرهم قبل زيارة المتحف. تشمل المبادرة جولات افتراضية مباشرة مصحوبة بمرشدين تتيح للمجموعات المدرسية والجمهور العام حجز جلسات افتراضية للتجول في المتاحف.

وساهمت المبادرة في توفير جولات افتراضية للتجول في 6 متاحف تابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، وحصدت الخدمة نسبة 97% في مؤشر رضا المتعاملين، واستفاد منها 295687 متعاملاً على مدار 3 أيام.

قوت - بلدية دبي

تركز على إجراء اختبار دقة عالية للأغذية الجاهزة للأكل للكشف عن مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.

مصفوفة تقييم المخاطر لتحديد أولويات أخذ عينات الأغذية، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للإفراج عن الشحنات، وساهمت في زيادة نسبة العينات المطابقة للمواصفات إلى 93% وإلغاء جميع المعاملات الورقية، ورفع رضا المتعاملين عن الخدمة إلى 100% وتحقيق تحسن شامل لمؤشرات الأداء الأخرى، وتأثرت 823747 معاملة بالمبادرة في العام 2020.

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