حمدان بن محمد: تطلعاتنا تلامس عنان السماء وطموحاتنا بلا حدود

المصدر: (دبي - البيان)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنه «مهما كانت التحديات ستلامس تطلعاتنا عنان السماء، فطموحاتنا بلا حدود، وسعينا مستمر للتطوير والتحسين، ولا يوجد لدينا خط نهاية».

جاء ذلك خلال تسليم سمو ولي عهد دبي «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020» لـ «هيئة كهرباء ومياه دبي»، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة الحياة الذكية، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2020» الذي نظمه مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وأضاف سموه أن المتغيرات التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز الجهود لتوفير سبل مبتكرة لتحسين الخدمات وتطوير أداء العمل الحكومي، وصولاً لترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، ومواكبة متطلبات المستقبل وتسخير كافة المقومات اللازمة لتلبية توقعات المتعاملين وأفراد المجتمع، وترسيخ مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية، مثمناً سموه جهود فرق العمل بالجهات الحكومية ومبادراتهم السبّاقة لتحقيق سعادة الجمهور وهي المؤشر الحقيقي لجودة الخدمات الحكومية، موجهاً سموه الجهات الحكومية بضرورة مواصلة العمل على تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز روح الفريق الواحد.

واختيرت مبادرة الحياة الذكية من هيئة كهرباء ومياه دبي كأفضل مبادرة حكومية، حاصدةً النتيجة الأعلى من تقييم الجمهور المستهدف لعام 2020 وتقييم لجنة التحكيم وذلك بعد منافسة قوية بين 8 مبادرات تم اختيارها من أصل أكثر من 50 مبادرة شاركت بها 28 جهة حكومية في دورة تحسين الخدمات الحكومية ضمن أجندة الرقم واحد لهذا العام.

ظروف استثنائية

وقال سمو ولي عهد دبي: «عاش العالم في ظل ظروف استثنائية خلال العام الماضي خلّفت تحديات كبيرة وتركت آثاراً واضحة، وقد تمكنت دبي من تحويل هذه التحديات إلى فرص وأبدت الجهات الحكومية مرونة كبيرة في استجابتها لهذه التداعيات، لتشكل نموذجاً يحتذى في القدرة على تسيير الأعمال وتوفير الخدمات ووفق أعلى المعايير».

ووجه سموه حديثه لممثلي الجهات الحكومية المرشحة: «بجهودكم المخلصة وأفكاركم السبّاقة، تواصل دبي تحليقها في سماء الريادة، ولن يثنيها أي تحدٍ عن تحقيق خططها للوصول لغاياتها المنشودة وتحقيق أهدافها التنموية».

وتوجّه سمو ولي عهد دبي بالتهنئة إلى المبادرة الحكومية الفائزة التي تضع معايير جديدة للريادة والابتكار في العمل الحكومي، شاكراً الجهات الحكومية الرائدة التي تواصل التزامها المطلق بنهج السعادة والإيجابية والشفافية وروح الفريق الواحد لتحقيق التطلعات الطموحة في إسعاد المتعاملين.

وقدم سموه الراية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، مثمّناً سموه الجهود المخلصة التي بذلها فريق عمل الهيئة، وبارك سموه فوزها المستحق بالراية لهذا العام، وحصولها على أكبر عدد من تصويت الجمهور، كما أعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الفاعلة من المجتمع، مؤكداً أنه شريك أساسي في عملية تطوير الخدمات الحكومية.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بما لمسته من جهود فرق العمل بالجهات الحكومية ومبادراتهم السبّاقة لتحقيق سعادة الجمهور، وهي المؤشر الحقيقي لنا لجودة الخدمات الحكومية، وكل التوفيق لفريق هيئة كهرباء ومياه دبي الفائز بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة الحياة الذكية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية».

تتويج

وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية يعد بمثابة تتويج لجهود عام كامل من العمل الدؤوب من قبل الجهات الحكومية مع مركز نموذج دبي لتحسين الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يفوق توقعات المتعاملين، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم، وهنأ معاليه فرق عمل المبادرات المرشحة، متمنياً التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

وقال البسطي: «شهد هذا العام ظروفاً استثنائية خلفتها جائحة «كوفيد 19»، حيث واجهت الجهات الحكومية تحديات غير مسبوقة لضمان استمرارية تقديم الخدمات، وكان للمنهجيات المتبعة في الجهات الحكومية والمنهجيات المتبعة في مركز نموذج دبي أثر واضح في التخطيط والإعداد لرفع جاهزية الخدمات، خاصة من ناحية مواكبة متطلبات المتعاملين، ما مكّن الجهات الحكومية من تعزيز جاهزية خدماتها للعمل في مثل هذه الظروف وضمان استمرارية الأعمال خلال فترة الجائحة».

التقييم عن بُعد

وقبل الإعلان عن المبادرات المرشحة، مرت قائمة المبادرات الحكومية المرشحة للبرنامج بسلسلة من عمليات التقييم قبيل مرحلة تقييم الجمهور، حيث شملت المحاور الأولية لتقييم الخدمات مجموعة من المعايير التي تقيس نتائج الكفاءة والفعالية، والاستدامة، ومدى الالتزام بنهج الحكومة الريادية، والتي أقيمت هذا العام عن بُعد من قبل لجنة التحكيم التي ضمت مقيّمين دوليين ومحليين، بهدف وضع تصورات شاملة حول مدى تأثير هذه الخدمات على المديين القصير والبعيد، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بكل مبادرة، وفقاً لمنهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية.

تهنئة

وهنأت إيمان السويدي، مدير أول «مركز نموذج دبي»، هيئة كهرباء ومياه دبي بحصولها على «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020»، مشيرة إلى سعادتها بالمشاركة الفاعلة للجمهور بالتصويت على المبادرة الأفضل، مشددةً على أن جهود مركز نموذج دبي تتمحور حول الارتقاء بالأداء الحكومي نحو آفاق جديدة تستشرف المستقبل وتعزز جاهزية الجهات الحكومية لمواصلة عملها بمستوى الكفاءة نفسها في مختلف الظروف والتحديات، ووفقاً لأرقى المعايير، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن ضمان استمرارية أعمال الجهات الحكومية في الإمارة رغم التداعيات التي خلفتها الجائحة العالمية.

وأوضحت السويدي أن المركز يستهدف بالعمل خلال العام على دورة التحسين للخدمات الحكومية بالارتقاء بمستوى الخدمات العامة في الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة، لتكون من ضمن الأفضل في العالم، ويسعى المركز إلى توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في سعيها لتحديد أولويات وتحديات التحسين لديها وتعزيز كفاءة خدماتها بمبادرات مبتكرة لتبهر متعامليها.

حلقة لقاء المتعاملين 2020

جدير بالذكر أنه تم تنظيم حلقة لقاء المتعاملين لـ«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» عن بعد، للتعرف أكثر على المبادرات المرشحة من الجهات وتقدير الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الحكومية، والتعرف على الإنجازات من خلال المبادرات التي أطلقتها الدوائر والجهات الحكومية. وتمّ خلال اللقاء استضافة عدد كبير من المتعاملين تمّ اختيارهم من الجمهور المستهدف، حيث شاركوا تقييمهم وآراءهم واقتراحاتهم حول أهمية المبادرات المرشحة.

وتُسلّم راية «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» للجهة الحكومية التي تحصل على المجموع الأعلى في نتائج لجنة الخبراء الدوليين ونتائج تقييم المتعاملين، ولمدة عام كامل، بحيث يتم رفعها أمام المبنى الرئيسي للجهة، ويتم الاحتفاظ بها أو تسليمها للجهة التي تفوز بالراية في العام الذي يليه.

وحصل على الراية خلال الأعوام السابقة كل من «هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة «المترو السريع»، و«تراخيص» عن مبادرة «الشامل»، و«دائرة السياحة والتسويق التجاري» عن نظام «التذاكر الإلكترونية»، و«هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة «المظلات الذكية»، و«بلدية دبي» عن مبادرة «منتجي»، و«شرطة دبي» عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، وتحمل «دائرة التنمية الاقتصادية بدبي» الراية الحالية عن مبادرة «الرخصة الفورية».

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